Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов вернулся в расположение клуба после аренды в «Гиресунспоре», сообщает пресс-служба российского клуба.
В сезоне-2021/2022 Магомед-Шапи Сулейманов в 31 матче за «Гиресунспор» забил три мяча и сделал три результативные передачи. Перед тем как отправиться в аренду, нападающий «быков» продлил контракт с краснодарским клубом до 2024 года. Отметим, что Магомед-Шапи Сулейманов является воспитанником академии ФК «Краснодар». Он провёл за основную команду черно-зелёных 118 матчей, забил 23 мяча и сделал семь результативных передач.
В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. В тройку также вошли «Сочи» и московское «Динамо». «Краснодар» завершил сезон на четвёртой строчке.
- 8 июня 2022
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