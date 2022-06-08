Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов вернулся в расположение клуба после аренды в «Гиресунспоре», сообщает пресс-служба российского клуба.



В сезоне-2021/2022 Магомед-Шапи Сулейманов в 31 матче за «Гиресунспор» забил три мяча и сделал три результативные передачи. Перед тем как отправиться в аренду, нападающий «быков» продлил контракт с краснодарским клубом до 2024 года. Отметим, что Магомед-Шапи Сулейманов является воспитанником академии ФК «Краснодар». Он провёл за основную команду черно-зелёных 118 матчей, забил 23 мяча и сделал семь результативных передач.



В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. В тройку также вошли «Сочи» и московское «Динамо». «Краснодар» завершил сезон на четвёртой строчке.

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