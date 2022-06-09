Левандовски рассказал, почему был заменён во время матча с Бельгией в Лиге наций

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски рассказал, почему был заменён в матче с Бельгией (1:6) в Лиге наций.

«Да, моя замена была запланирована. В итоге я сыграл даже больше, чем должен был. Не уверен, что смогу проводить в каждой игре по 90 минут. Это конец сезона, и мое тело очень устало. Это надо принимать в расчёт», — приводит слова Левандовского официальный сайт УЕФА.

Левандовски забил гол на 28-й минуте. На 69-й минуте нападающий был заменён. Вместо него на поле вышел Адам Букса.

После двух туров сборная Польши занимает третье место в турнирной таблице, набрав 3 очка. Сборная Бельгии, также записав в свой актив 3 очка, находится на втором месте. В следующем матче сборная Польши сыграет с Нидерландами, а Бельгия встретится с Уэльсом.