Бывший тренер Тюкавина: сейчас уже не поступил бы так с Костей

Тренер красноярского «Енисея» Вадим Гаранин рассказал о работе с нападающим Константином Тюкавиным в академии «Динамо».

«Мы с Костей уже смеёмся. Я даже написал ему в шутку: «Ты надоел. Только о тебе и спрашивают». Если серьёзно, то Косте было непросто в академии в один момент. Он занимался в команде с ребятами на год старше, и всё было нормально. Но когда мы стали играть на всё поле, а не на половину, то ему стало тяжело.



Костя стал не успевать за физически более сильными соперниками, и партнёрам приходилось больше отрабатывать в обороне. Испанец [директор академии «Динамо»] был категорически против. Говорил, что проблем нет, просто надо подождать. Я в тот момент не послушал. Мне казалось, что я делаю лучше для Кости. Хотелось, чтобы он играл постоянно. Мне его приходилось менять, иначе мы проседали.



Сейчас бы я уже так не поступил с каким-то ярким футболистом в академии – дал бы возможность перетерпеть. Может, стоило совмещать игры за два возраста. Сейчас бы точно не отдал насовсем, хоть у меня и был хороший контракт с другими тренерами», — сказал Гаранин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.