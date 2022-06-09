Бывший тренер Тюкавина: сейчас уже не поступил бы так с Костей

Тренер красноярского «Енисея» Вадим Гаранин рассказал о работе с нападающим Константином Тюкавиным в академии «Динамо».
«Мы с Костей уже смеёмся. Я даже написал ему в шутку: «Ты надоел. Только о тебе и спрашивают». Если серьёзно, то Косте было непросто в академии в один момент. Он занимался в команде с ребятами на год старше, и всё было нормально. Но когда мы стали играть на всё поле, а не на половину, то ему стало тяжело.
Костя стал не успевать за физически более сильными соперниками, и партнёрам приходилось больше отрабатывать в обороне. Испанец [директор академии «Динамо»] был категорически против. Говорил, что проблем нет, просто надо подождать. Я в тот момент не послушал. Мне казалось, что я делаю лучше для Кости. Хотелось, чтобы он играл постоянно. Мне его приходилось менять, иначе мы проседали.
Сейчас бы я уже так не поступил с каким-то ярким футболистом в академии – дал бы возможность перетерпеть. Может, стоило совмещать игры за два возраста. Сейчас бы точно не отдал насовсем, хоть у меня и был хороший контракт с другими тренерами», — сказал Гаранин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 9 июня 2022
-
11:04
-
11:00
-
10:52
-
10:40
-
10:38
-
10:25
-
10:16
-
10:14
-
10:10
-
10:10
-
09:52
-
09:44
-
09:40
-
09:35
-
09:15
-
09:01
-
09:00
-
08:30
-
08:01
-
07:46
-
07:14
-
06:56
-
05:56
-
05:44
-
05:42
-
05:35
-
04:54
-
04:33
-
04:24
-
04:20
-
03:51
-
03:29
-
03:28
-
03:02
-
02:53