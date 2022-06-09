Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший тренер Тюкавина: сейчас уже не поступил бы так с Костей

Бывший тренер Тюкавина: сейчас уже не поступил бы так с Костей
Комментарии

Тренер красноярского «Енисея» Вадим Гаранин рассказал о работе с нападающим Константином Тюкавиным в академии «Динамо».

«Мы с Костей уже смеёмся. Я даже написал ему в шутку: «Ты надоел. Только о тебе и спрашивают». Если серьёзно, то Косте было непросто в академии в один момент. Он занимался в команде с ребятами на год старше, и всё было нормально. Но когда мы стали играть на всё поле, а не на половину, то ему стало тяжело.

Костя стал не успевать за физически более сильными соперниками, и партнёрам приходилось больше отрабатывать в обороне. Испанец [директор академии «Динамо»] был категорически против. Говорил, что проблем нет, просто надо подождать. Я в тот момент не послушал. Мне казалось, что я делаю лучше для Кости. Хотелось, чтобы он играл постоянно. Мне его приходилось менять, иначе мы проседали.

Сейчас бы я уже так не поступил с каким-то ярким футболистом в академии – дал бы возможность перетерпеть. Может, стоило совмещать игры за два возраста. Сейчас бы точно не отдал насовсем, хоть у меня и был хороший контракт с другими тренерами», — сказал Гаранин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

«Двое потеряли сознание – доигрывали матч вдевятером». Тренер-открытие сезона в России «Двое потеряли сознание – доигрывали матч вдевятером». Тренер-открытие сезона в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022