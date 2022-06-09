«Вы хоть понимаете, что сделали?» Тренер «Енисея» — футболистам про концовку матча ФНЛ
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Тренер красноярского «Енисея» Вадим Гаранин поделился воспоминаниями о матче с «Металлургом» в Футбольной национальной лиге.
«Игра с «Металлургом». Ведём со счётом 2:1, последняя минута. Соперник ничего особо сделать не может – только если мы теряем мяч. Судья даёт штрафной в нашу пользу на нашей половине поля. Весь «Металлург» ушёл на свою половину поля. Секунд 20 остаётся. Просто сделай пас своему вратарю! Пока соперник прибежит, уже матч закончится. А наш игрок просто выбил подальше. Мяч сразу забрал их вратарь и весь «Металлург» помчался в атаку! Я потом показывал видео и спрашивал: «Вы хоть понимаете, что сделали?» — сказал Гаранин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полностью интервью Вадима Гаранина читайте здесь:
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