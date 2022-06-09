Тимофеев: чемпионский «Спартак» начал рушиться, когда в тренерский штаб пришёл Рианчо

Полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев, ранее выступавший за «Спартак», заявил, что приход Рауля Рианчо в тренерский штаб красно-белых пагубно повлиял на команду.

«В какой момент чемпионский «Спартак» начал рушиться? Когда в тренерский штаб пришёл Рианчо. Он очень много брал на себя, чувствовал, как будто он главный, а не помощник. Это не нравилось ни игрокам, ни Каррере. Атмосфера тогда нарушилась. После прихода Рианчо всё и посыпалось.

Что не нравилось лично мне? Рианчо всё то время, которое был в команде, не знал, что я играю опорника. При Каррере я играл бокс-ту-бокс, но родная-то моя позиция — опорный полузащитник. Рианчо в матче с «Анжи» решил поставить меня на мою родную позицию. Всю установку мне рассказывал, как играть опорника. Потом ещё до матча, уже в раздевалке. Джикия в какой-то момент не выдержал и сказал Рианчо: «Он уже 10 лет опорника играет, если что», — приводит слова Тимофеева Sport24.