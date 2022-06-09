Мацей Рыбус отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»

Бывший полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус отреагировал на информацию в СМИ о своём возможном переходе в «Спартак».

«Правда ли, что я перехожу в «Спартак»? Не знаю. Вообще ничего не знаю на эту тему. Медобследование? На эту тему ничего не могу сказать», — сказал Рыбус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, за «Локомотив» 32-летний футболист выступал с 2017 года. Он провёл в составе клуба 136 матчей, забил три гола и отдал 12 результативных передач. Ранее Мацей Рыбус играл за «Лион», «Терек» и «Легию». С 2009 года Рыбус вызывается в национальную команду Польши.



В составе «Локомотива» Рыбус завоевал четыре трофея: стал чемпионом России сезона-2017/2018, двукратным обладателем Кубка России (2018/2019 и 2020/2021), а также победителем Суперкубка России — 2019.