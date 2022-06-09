Карпин отреагировал на слухи о его возвращении в «Спартак»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о его возвращении в «Спартак».



«Я уже устал комментировать подобные слухи, появляющиеся в СМИ начиная с марта этого года. Это очередная дезинформация. По крайней мере, я в первый раз об этом слышу», — цитирует Карпина Sport24.

«Ростов» под руководством Карпина занял девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона. Ранее «Чемпионат» сообщал, что нынешний наставник красно-белых Паоло Ваноли принял решение покинуть московскую команду, которую возглавил в декабре 2021 года.

Агент итальянского специалиста заявлял, что Ваноли намерен остаться в «Спартаке» на следующий сезон. Сам же тренер говорил, что решение легионеров оставаться в России несёт посыл к миру, однако своё будущее в московском клубе он комментировать отказывался.