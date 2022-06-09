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Стало известно, сколько «Ливерпуль» готов заплатить за Нуньеса

Стало известно, сколько «Ливерпуль» готов заплатить за Нуньеса
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Руководство «Ливерпуля» определилось с суммой, которое оно готово заплатить за нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, мерсисайдцы готовы отдать за уругвайца € 70 млн, а также и ещё около € 20 млн бонусами. В минувшем сезоне Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за португальскую «Бенфику». В октябре 2019 года Нуньес дебютировал за сборную Уругвая, в составе которой в 11 матчах забил два гола.

С желанием подписать уругвайского нападающего связывают также мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Также сообщалось, что Нуньес отказался переходить в «Манчестер Юнайтед», так как в следующем сезоне планирует сыграть в Лиге чемпионов.

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