«Ливерпуль» предложил € 100 млн за Нуньеса

Руководство «Ливерпуля» готово заплатить за нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса € 100 млн. Об этом сообщает Record.



По информации источника, мерсисайдцы уже сделали официальный запрос в португальский клуб. Если трансфер удастся осуществить, то уругваец станет самым дорогим игроком в истории клуба. На данный момент самым дорогим переходом в истории «Ливерпуля» является трансфер Вирджила ван Дейка за € 88 млн.

В минувшем сезоне Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за португальскую «Бенфику». С желанием подписать уругвайского нападающего связывают также мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Также сообщалось, что Нуньес отказался переходить в «Манчестер Юнайтед», так как в следующем сезоне планирует сыграть в Лиге чемпионов.



В октябре 2019 года Нуньес дебютировал за сборную Уругвая, в составе которой в 11 матчах забил два гола.

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