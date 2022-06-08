«Ливерпуль» предложил € 100 млн за Нуньеса

Руководство «Ливерпуля» готово заплатить за нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса € 100 млн. Об этом сообщает Record.
По информации источника, мерсисайдцы уже сделали официальный запрос в португальский клуб. Если трансфер удастся осуществить, то уругваец станет самым дорогим игроком в истории клуба. На данный момент самым дорогим переходом в истории «Ливерпуля» является трансфер Вирджила ван Дейка за € 88 млн.
В минувшем сезоне Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за португальскую «Бенфику». С желанием подписать уругвайского нападающего связывают также мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Также сообщалось, что Нуньес отказался переходить в «Манчестер Юнайтед», так как в следующем сезоне планирует сыграть в Лиге чемпионов.
В октябре 2019 года Нуньес дебютировал за сборную Уругвая, в составе которой в 11 матчах забил два гола.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видео:
- 8 июня 2022
-
13:45
-
13:44
-
13:36
-
13:34
-
13:30
-
13:18
-
13:17
-
13:07
-
13:00
-
12:51
-
12:48
-
12:42
-
12:40
-
12:19
-
12:15
-
12:01
-
12:00
-
11:53
-
11:44
-
11:44
-
11:41
-
11:32
-
11:25
-
11:24
-
11:07
-
11:03
-
10:57
-
10:45
-
10:40
-
10:36
-
10:25
-
10:20
-
10:14
-
10:08
-
10:07