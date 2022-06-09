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«Было круто!» Баженов поблагодарил Паоло Ваноли за работу после ухода из «Спартака»

«Было круто!» Баженов поблагодарил Паоло Ваноли за работу после ухода из «Спартака»
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Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов отреагировал на уход из команды главного тренера Паоло Ваноли.

«Логично. Я так понимаю, что иностранцы начали уезжать из страны. Это точно не спортивная ситуация. Мы упираемся вообще не в футбол, а в политику. Уход Ваноли — это история не про футбол. Хочу сказать большое спасибо тренерскому штабу. Спасибо за Кубок, вообще за работу. Я вообще люблю людей, даже если кого-то не получилось. Я уверен, что они очень хотели добиться какого-то результата. Есть ощущение, что они хотели дальше продолжить работать и прогрессировать.

Наверное, был какой-то потенциал. Ваноли останется в истории, как человек завоевавший Кубок. Под его руководством «Спартак» завоевал Кубок — это важно в данной ситуации. «Спартак» давно не баловал нас чемпионство и наградами. Спасибо ему! Было круто!

Как я понимаю формулировку в релизе «Спартака»? Я не думаю, я уверен, что это полностью связано с политическим давлением. Просто логически посмотрим: «Динамо», «Краснодар», «Локомотив», а теперь и «Спартак». Нужно сказать Ваноли спасибо. Человек долго держался. Сделал свою работу, хорошо её выполнил. Он был в начале пути», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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