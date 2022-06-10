Забивший гол Гедеш прокомментировал победу сборной Португалии в матче с Чехией

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Гедеш поделился мнением о победе команды в матче третьего тура группы A2 Лиги наций с национальной командой Чехии (2:0).
«Мы провели отличный матч. Старались использовать пространство и быстро перемещать мяч, чтобы преодолеть защиту сборной Чехии. Нам это удалось, и мы забили два мяча. Во втором тайме мы пытались увеличить преимущество, но Чехия – хорошая команда, и у них есть свои сильные стороны. Они пытались сдержать нас, и у них всё-таки получилось. Мы хотели больше голов, но всё равно эта победа важна для нас.
Мы хотим занять первое место в группе и пройти как можно дальше в плей-офф. Мы постараемся сделать это, одерживая уверенные победы с хорошими соперниками и забивая много голов», — приводит слова Гедеша официальный сайт УЕФА.
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Напомним, встреча состоялась вчера, 9 июня. Забитыми голами отметились Жоау Канселу и Гонсалу Гедеш. После этой победы сборная Португалии вышла первое место в группе. Следующий матч португальцы проведут с национальной командой Швейцариии 12 июня в 21:45 мск.
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