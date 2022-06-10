Сербские болельщики принесли российский флаг на матч со Швецией в Лиге наций

Болельщики сборной Сербии пронесли на выездной матч третьего тура Лиги наций УЕФА со сборной Швеции российский флаг. Встреча проходила в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась победой сербов со счётом 1:0.

Это уже второй случай в этом месяце, когда болельщики сборной Сербии вывешивают на своих трибунах российский флаг. Ранее аналогичный эпизод произошёл 2 июня, в матче первого тура Лиги наций УЕФА с Норвегией (1:0).

Фото: REUTERS/TT News Agency

Напомним, сборная Сербии выступает в Лиге наций в дивизионе В. После трёх туров лидером их группы является Норвегия, набравшая семь очков, на втором месте – Сербия (6), на третьем располагается Швеция (3), а замыкает квартет Словения с одним баллом.

12 июня, в воскресенье, сборная Сербии на выезде встретится со Словенией в рамках четвёртого тура Лиги наций.