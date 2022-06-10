Советник Федуна Камоцци прокомментировал назначение Абаскаля главным тренером «Спартака»

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал назначение 33-летнего испанского специалиста Гильермо Абаскаля на пост главного тренера красно-белых.

«Конечно, не знаю, как Гильермо руководит командой в раздевалке при обсуждении тактики и построения игры, но на поле его команды смотрелись хорошо. Помню Абаскаля по работе в «Асколи» и «Кьяссо», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Абаскаль начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса». Стоит отметить, что Абаскаль спас «Лугано» от вылета из чемпионата Швейцарии. С начала 2022 года 33-летний испанец исполнял обязанности главного тренера основной команды «Базеля».