Полузащитник «Леванте» Севикян: из-за санкций клубы в России будут соревноваться без цели

Полузащитник «Леванте» и молодёжной сборной России Эдгар Севикян рассказал о своих планах. Он признался, что готов рассматривать предложения и из России, но не хотел бы сейчас уезжать из Европы.
«Сейчас я объявил, что не буду переподписывать контракт с «Леванте». Приоритет — остаться в Европе. Не исключаю никакие возможности. Если придёт предложение из России, то я рассмотрю его. Звали из России? Ну, да. Последний год был для меня тяжёлым. Посыпались травмы, были перепады, я мало играл из-за травм. Поменялось руководство, задержали переговоры по контракту.
Тогда я не мог соглашаться на то, чтобы вернуться в Россию. Сейчас у меня приоритет в Европе, чтобы развиваться и остаться там.
Я уехал в Европу ради того, чтобы построить карьеру там. Мне кажется, что в России немного другой подход к футболу. Из-за санкций с еврокубками тяжело рассматривать Россию как место, где можно конкурировать за что-то. Клубы в России будут соревноваться без какой-то цели. Но я не закрываю двери», — сказал Севикян на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
- 10 июня 2022
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