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Полузащитник «Леванте» Севикян рассказал, как оказался в Испании

Полузащитник «Леванте» Севикян рассказал, как оказался в Испании
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Российский полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян рассказал, как переходил в испанский клуб. Воспитанник «Локомотива» оказался в академии «Леванте», когда ему было 15 лет.

«В 2017 году перешёл в «Леванте». У нас был юношеский турнир во Франции. Мой брат играл в академии в «Валенсии». Я туда поехал просто, чтобы потренироваться с «Леванте». Я тренировался неделю. Но после второй тренировки ко мне подошёл тренер и сказал, что хочет видеть меня в команде.

Сказали, что я мог попасть и в академию «Валенсии», но там были проблемы с документами и финансовым фэйр-плей. Мне было 15 лет, исполнялось 16 лет. Компенсация «Локомотиву»? Я в это не втягивался, не знаю. Я лишь обещал «Локомотиву», что если буду уходить, то не в российский клуб, а в другую страну», — сказал Севикян на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

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