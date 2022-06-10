Зарема Салихова — о российском футболе: всё разлетелось, как карточный домик

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, высказалась о тяжёлой ситуации в российском футболе.
«Есть процессы, на которые мы не можем повлиять и контролировать. Уходят дорогие спонсоры, с которыми у клуба были налажены устойчивые взаимовыгодные отношения. Не появятся крутейшие продукты от новых иностранных партнёров. Стали экономически бессмысленны наши рекорды в социальных сетях. Теперь весь пыл направлен на внутреннего потребителя контента — с нулевой доходностью, увы.
Вслед за спонсорами уходит тренер, который подарил болельщикам незабываемую победу в Кубке. Эту победу у нас никто не отнимет. Только раньше после этого успеха мы играли бы в Европе и прославляли бы там имя «Спартака», росла бы трансферная стоимость игроков – и болельщики без Fan ID, но с пивом в руке посетили бы матчи любимой команды. Медиа выпустили бы новые ролики наподобие тех, что с Молодым Папой, поджаренными макаронами и попытками загнать орла в клетку. Но всё разлетелось, как карточный домик. Full House теперь не собрать никому», — написала Салихова в своей авторской колонке на Sports.ru.
- 10 июня 2022
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