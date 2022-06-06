Будущее 23 легионеров РПЛ в тумане. Кто из уехавших весной должен вернуться в Россию

В марте-апреле после решения ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ из нашего чемпионата уехали четыре десятка зарубежных футболистов. Некоторые из них договорились о разрыве соглашений, а остальные должны вернуться летом в Россию. Возможно, ФИФА продлит приостановку контрактов ещё на сезон, тем не менее пока этого не случилось. Так что будущее целой группы иностранцев под вопросом, что создаёт проблемы и им самим, и их клубам. Вот кто в этом списке:

«Динамо»: Лука Гагнидзе

21-летний полузащитник, которого год назад купили у тбилисского «Динамо» за € 1,5 млн, был отдан в аренду «Уралу», а в конце марта уехал из России. Новым клубом Гагнидзе до конца сезона стал польский «Ракув». Теперь руководству московского клуба нужно думать, как не потерять потраченные деньги.

«Краснодар»: Кайо, Кристиан Рамирес, Гжегож Крыховяк, Джон Кордоба

Реми Кабелла, Виктор Классен и Эрик Ботхейм уже не вернутся в «Краснодар»: Первый ушёл свободным агентом в «Монпелье», второй – в «Копенгаген», а третий пока не определился с новым клубом. Хуниора Алонсо и Вандерсона тоже можно не ждать летом: «Атлетико Минейро» и «Интернасьонал» арендовали этих игроков до конца 2022 года. А вот Кайо, Рамирес, Крыховяк и Кордоба должны ехать в ближайшее время на юг России. Поляк поиграл в Греции, а теперь, по слухам, готов вернуться, несмотря на возможную негативную реакцию на родине. Таких денег, как в РПЛ, он нигде не заработает. Остальные в последние месяцы просто отдыхали.

«Ростов»: Армин Гигович, Кэнто Хасимото, Магнус Кнудсен, Понтус Альмквист

Ростовчане не смогут сохранить только Баштуша, чья аренда из «Аль-Айна» была досрочно прекращена. Кроме того, Деннис Хаджикадунич будет играть за «Мальмё» на правах аренды до конца 2022 года. Остальные иностранцы, выступавшие за другие клубы, обязаны начать подготовку к новому сезону в Ростове – Гигович («Хельсингборг»), Хасимото («Виссел Кобе»), Кнудсен («Лиллестрём») и Альмквист («Утрехт»).

«Спартак»: Джордан Ларссон

Если Айртон был отдан в аренду «Фламенго» до конца года с правом выкупа, то Ларссон прервал контракт с московским клубом только до лета. Швед поиграл за АИК, а в межсезонье «Спартак» будет решать его судьбу.

«Нижний Новгород»: Ларс Ларсен

Сильвестра Игбуна не ждут обратно – нигериец расторг договор с нижегородским клубом. Зато Ларсену, уходившему в шведский «Хеккен», пора собирать чемоданы в Россию. Норвежец обещал стать ценной фигурой для «НН».

«Химки»: Филип Дагерстоль

Бруно Виана и Дидье Ламкель Зе досрочно прервали свои арендные соглашения с подмосковным клубом и забыли о России, тогда как Дагерстоль по-прежнему принадлежит «Химкам». Придётся шведу возвращаться в Москву либо судиться с химчанами. В крайнем случае надеяться на новое постановление ФИФА.

«Рубин»: Силвие Бегич, Хван Ин Бём, Сеад Хакшабанович, Андерс Дрейер

Казанский клуб вылетел из РПЛ, но ситуация с его легионерами прелюбопытнейшая. Если Хвича Кварацхелия и Филип Уремович окончательно покинули «Рубин», то приостановившие контракты до лета Бегич (был без команды), Хван Ин Бём (ФК «Сеул»), Хакшабанович («Юргорден») и Дрейер («Мидтьюлланн»), а также выступавший на правах аренды за АЕК Дарко Йевтич по-прежнему принадлежат казанцам. Очевидно, что никто из них не захочет выступать в ФНЛ, даже закрыв глаза на политическую ситуацию. Руководству «Рубина» надо пристроить куда-то своих иностранцев, помня о том, что через год все эти игроки могут пригодиться в РПЛ. Особенно жалко отпускать Дрейера.

А что с арендованными игроками? Кто из них должен вернуться в Россию?

Без учёта игроков «Рубина» под вопросом находится будущее 12 легионеров российских клубов. Однако на этом список не исчерпывается. Есть ещё 11 иностранцев, которые уехали из РПЛ раньше (в зимнее или летнее окно), но должны вернуться летом 2022-го. Это Алекс Крал, Гус Тиль и Педро Роша из «Спартака», Кристиян Бистрович, Арнор Сигурдссон и Лассана Н’Диайе из ЦСКА, Тонни де Вильена и Юнус Намли из «Краснодара», Матиас Норманн из «Ростова», Габриэл Янку из «Ахмата» и Кемаль Адеми из «Химок». Некоторых из них арендовывали с правом выкупа. Но будут ли зарубежные клубы спешить платить деньги за игроков, если после решения ФИФА смогут подписать их бесплатно?