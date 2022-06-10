Олег Кононов возглавил тульский «Арсенал»
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Российский специалист Олег Кононов возглавил тульский «Арсенал», сообщает пресс-служба клуба.
Ранее Кононов работал в «Карпатах», российских «Спартаке» и «Краснодаре». До латвийской «Риги» Кононов был наставником московского «Спартака». 53-летний специалист возглавил клуб в ноябре 2018 года. В том сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в Российской Премьер-Лиге, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.
Напомним, по итогам завершившегося сезона РПЛ тульский клуб вылетел в Футбольную национальную лигу. «Арсенал» завершил розыгрыш на последней позиции в турнирной таблице, набрав 23 очка. Вместе с ним напрямую РПЛ покинул казанский «Рубин».
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