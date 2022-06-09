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«Факел» интересуется полузащитником Сергеем Ткачёвым

«Факел» интересуется полузащитником Сергеем Ткачёвым
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«Факел» интересуется полузащитником тульского «Арсенала» Сергеем Ткачёвым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

У полузащитника истекает контракт с тульским «Арсеналом», поэтому футболист может перейти в «Факел» на правах свободного агента. Ткачёв является воспитанником воронежского футбола.

Напомним, Ткачёв выступает за тульский «Арсенал» с 2017 года. В минувшем сезоне 33-летний футболист принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два гола и отдал две результативные передачи. Ранее Ткачёв играл за «Крылья Советов», «Урал», «Локомотив», «Кубань» и ЦСКА.

Напомним, воронежский «Факел» оформил выход в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. Клуб получил путёвку в элитный дивизион российского футбола впервые за 21 год.

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