Беларусь — Казахстан: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 10 июня, состоится матч третьего тура Лиги наций в рамках группы C3 между Беларусью и Казахстаном. Команды будут играть на стадионе «Караджордже — Войводина» в Нови-Саде (Сербия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Беларусью и Казахстаном выступают сборные Словакии и Азербайджана, которые также сыграют сегодня. Казахстан после двух туров лидирует в своём квартете с шестью очками.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.