Мбаппе высказался о матче с Австрией в Лиге наций. Его гол спас Францию от поражения

23-летний нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе подвёл итоги выездного матча третьего тура Лиги наций УЕФА со сборной Австрии (1:1), в котором ему удалось отличиться на 83-й минуте и спасти свою команду от поражения.
«Мы не выиграли и не взяли то, на что рассчитывали перед матчем. Мы будем работать, чтобы попытаться победить в понедельник в игре с Хорватией.
Мой удар в перекладину? Жаль, что так вышло… Я пытался обмануть вратаря, но пробей я по-другому, думаю, он бы спас. Мне не о чем беспокоиться, я могу лишь гордиться этим моментом. Я не готов на 100%, но, если я понадоблюсь тренеру, я буду доступен к следующей встрече. Следующая игра – последняя перед отпуском, мы должны немного поднажать», — приводит слова Мбаппе пресс-служба УЕФА на официальном сайте.
Хорватия и Франция сыграли вничью в матче Лиги наций. Яркие моменты встречи.
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В первом квартете Лиги А после трёх туров лидером является сборная Дании (6), за ней следуют Австрия (4) и Хорватия (4), а замыкает группу Франция (2).
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