Рангник отреагировал на ничейный результат встречи с Францией в Лиге наций

63-летний немецкий специалист Ральф Рангник, возглавляющий сборную Австрии, высказался об исходе встречи третьего тура Лиги наций УЕФА со сборной Франции (1:1).
«Мы играем в футбол ради веселья и приятных эмоций, а это становится возможным благодаря победам. Мы пропустили два ненужных гола в матчах с Данией и Францией – оба в концовках матчей. Я знаю, что мы играли хорошо, но нет причин поздравлять нас с этим, ведь мы были так близки к трём очкам.
Да, Франция смогла оказать на нас большое давление. Но до тех пор, пока счёт не стал равным, у них было не так много явных моментов. Сейчас нам нужно быстро восстановиться, а затем мы постараемся победить Данию», — приводит слова Рангника пресс-служба УЕФА на официальном сайте.
Шикарный дальний удар Ларсена принёс Дании победу над Австрией.
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В первом квартете Лиги А после трёх туров лидером является сборная Дании (6), за ней следуют Австрия (4) и Хорватия (4), а замыкает группу Франция (2).
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