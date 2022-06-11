Рангник отреагировал на ничейный результат встречи с Францией в Лиге наций

63-летний немецкий специалист Ральф Рангник, возглавляющий сборную Австрии, высказался об исходе встречи третьего тура Лиги наций УЕФА со сборной Франции (1:1).

«Мы играем в футбол ради веселья и приятных эмоций, а это становится возможным благодаря победам. Мы пропустили два ненужных гола в матчах с Данией и Францией – оба в концовках матчей. Я знаю, что мы играли хорошо, но нет причин поздравлять нас с этим, ведь мы были так близки к трём очкам.

Да, Франция смогла оказать на нас большое давление. Но до тех пор, пока счёт не стал равным, у них было не так много явных моментов. Сейчас нам нужно быстро восстановиться, а затем мы постараемся победить Данию», — приводит слова Рангника пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

Шикарный дальний удар Ларсена принёс Дании победу над Австрией.

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

В первом квартете Лиги А после трёх туров лидером является сборная Дании (6), за ней следуют Австрия (4) и Хорватия (4), а замыкает группу Франция (2).