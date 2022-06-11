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Глава Примеры – о «ПСЖ» и «МС»: они опаснее Суперлиги. Продлив Мбаппе, прибыль невозможна

Глава Примеры – о «ПСЖ» и «МС»: они опаснее Суперлиги. Продлив Мбаппе, прибыль невозможна
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Президент испанской Примеры Хавьер Тебас высказался о расходах французского «Пари Сен-Жермен» и английского «Манчестер Сити».

«Это атака на клубы-государства за чрезмерное спонсорство. «ПСЖ» теряет по € 200-300 млн за сезон. К «ПСЖ» и «Сити» были применены санкции УЕФА, но CAS, приняв два очень странных решения, отменил их.

Мы собираемся пожаловаться на них, потому что с учётом продления Мбаппе невозможно получить прибыль. То же самое у «Сити» с Холандом, потому что все знали, как Райола хотел получить деньги.

Мы собираемся жаловаться не только в УЕФА, но и французским административным органам. Это опаснее, чем Суперлига. Это должно быть остановлено. «Реал» справедливо жалуется», — цитирует Тебаса Marca.

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