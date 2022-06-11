Президент «Барселоны» — о Дембеле: он не принял наше предложение о новом контракте
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Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что нападающий команды Усман Дембеле не отреагировал на предложение команды о продлении контракта.
«У Дембеле есть предложение от нашей команды, но он его не принял. У нас нет ответа от него», — приводит слова Лапорты Sport.es.
Соглашение между «Барселоной» и 25-летним Дембеле истекает 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что французский футболист близок к переходу в лондонский «Челси», который тренирует Томас Тухель (вместе работали в дортмундской «Боруссии»).
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Новость по темеMD: Усман Дембеле в шаге от перехода в «Челси»
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