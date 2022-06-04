Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

MD: Усман Дембеле в шаге от перехода в «Челси»

MD: Усман Дембеле в шаге от перехода в «Челси»
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле близок к переходу в лондонский «Челси». Французский футболист должен стать первым трансфером английского клуба при новом владельце Тодде Боули. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что 25-летний Дембеле, чей контракт с «Барселоной» истекает 30 июня 2022 года, не против остаться в команде, но хотел бы не попасть под сокращение заработной платы. Также сообщалось, что Дембеле ранее отклонял предложения испанского клуба о продлении контракта и может продолжить карьеру в «ПСЖ».

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Усман Дембеле хочет продолжить карьеру в «Барселоне» с высокой зарплатой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022