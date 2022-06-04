MD: Усман Дембеле в шаге от перехода в «Челси»
Поделиться
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле близок к переходу в лондонский «Челси». Французский футболист должен стать первым трансфером английского клуба при новом владельце Тодде Боули. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что 25-летний Дембеле, чей контракт с «Барселоной» истекает 30 июня 2022 года, не против остаться в команде, но хотел бы не попасть под сокращение заработной платы. Также сообщалось, что Дембеле ранее отклонял предложения испанского клуба о продлении контракта и может продолжить карьеру в «ПСЖ».
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 4 июня 2022
-
21:22
-
21:16
-
21:08
-
21:01
-
21:00
-
20:54
-
20:36
-
20:29
-
20:27
-
20:17
-
20:12
-
20:11
-
20:05
-
20:03
-
19:58
-
19:54
-
19:47
-
19:44
-
19:44
-
19:40
-
19:40
-
19:27
-
19:23
-
19:19
-
19:11
-
19:05
-
19:01
-
18:48
-
18:30
-
18:26
-
18:20
-
18:09
-
18:02
-
17:52
-
17:43
Партнерский контент