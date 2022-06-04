MD: Усман Дембеле в шаге от перехода в «Челси»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле близок к переходу в лондонский «Челси». Французский футболист должен стать первым трансфером английского клуба при новом владельце Тодде Боули. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что 25-летний Дембеле, чей контракт с «Барселоной» истекает 30 июня 2022 года, не против остаться в команде, но хотел бы не попасть под сокращение заработной платы. Также сообщалось, что Дембеле ранее отклонял предложения испанского клуба о продлении контракта и может продолжить карьеру в «ПСЖ».

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