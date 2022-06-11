Суд отклонил иск о дополнительных выплатах от Роналду в деле об изнасиловании
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Суд США отклонил иск к 37-летнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, по которому португалец должен был дополнительно выплатить денежную сумму после того, как заплатил Кэтрин Майорге € 357 тыс. за молчание. Ранее девушка заявила, что португалец изнасиловал её в 2009 году. Об этом сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, окружной судья США Дженнифер Дорси отклонила иск, в котором требовалась дополнительная выплата, которая могла исчисляться миллионами долларов. Судья заявила в своём 42-страничном постановлении, что дело полностью прекращено без возможности возбудить его снова.
Сам Роналду ранее не отрицал связи с Майоргой, но утверждал, что изнасилования не было и всё это делается ради пиара на его имени.
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