Нидерланды — Польша: стартовые составы команд на матч Лиги наций

Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Польши – соперников по Лиге А, группе 4 на матч третьего тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Польша.
Нидерланды: Флеккен, Тимбер, Аке, де Врей, Бергёйс, Классен, Блинд, де Йонг, Дюмфрис, Бергвейн, Депай.
Польша: Скорупски, Кэш, Кивер, Беднарек, Берешиньски, Горальски, Франковски, Крыховяк, Зелиньски, Залевский, Пёнтек.
Соперниками сборных Нидерландов и Польши по группе 4 Лиги А являются национальные команды Бельгии и Уэльса.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
- 11 июня 2022
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