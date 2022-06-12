Тренер сборной Англии Саутгейт — о нулевой ничьей с Италией: очевидно, мы хотим забивать

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о ничьей в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Италии (0:0).

«Я считаю, что мы хорошо справились. Мы владели мячом большую часть времени и создали много моментов, но когда вы создаете моменты, их нужно реализовывать. К сожалению, мы не смогли сделать это сегодня вечером.

Очевидно, мы хотим забивать больше голов. Мы всё ещё слишком зависимы от Гарри Кейна и, вероятно, Рахима Стерлинга тоже – они забивают большинство наших голов. Это то, над чем нам точно нужно поработать.

Самые глупые футбольные татуировки на свете

Во всех трёх матчах тура нам немного не хватало остроты, но мы также неплохо сыграли с итальянской командой, которая очень хорошо организована. Я был очень доволен тем, как мы справились с их прессингом. Мы много владели мячом, но владение мячом не гарантирует победы в футбольных матчах», — приводит слова Сатугейта официальный сайт УЕФА.