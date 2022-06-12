Мэйсон Маунт разочарован ничьей в матче сборной Англии с Италией

Полузащитник сборной Англии Мэйсон Маунт прокомментировал ничью в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Италии (0:0).

«Сложно смириться с таким результатом, потому что я чувствую, что мы могли бы достичь лучшего результата. Мы разочарованы игрой. Мы хотим побеждать в каждой игре. Мы посмотрели на последние две игры, почувствовали уверенность, но сегодня было действительно тяжело», — приводит слова Маунта официальный сайт УЕФА.

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В следующем матче, который пройдёт 14 июня, сборная Англии встретится с национальной командой Венгрии. Начало встречи — в 21:45 мск. Англичане провели на турнире три матча, в которых не одержали ни одной победы.