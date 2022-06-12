Гол Чалханоглу с пенальти — в видеообзоре матча Лиги наций УЕФА Люксембург — Турция

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Люксембурга принимала Турцию. Встреча прошла на стадионе «Стад де Люксембург» в Люксембурге и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 37-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота сборной Люксембурга, который успешно реализовал турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу. На 76-й минуте нападающий Сердар Дурсун упрочил преимущество национальной команды Турции в счёте.
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Соперниками сборных Турции и Люксембурга по группе 1 Лиги С являются национальные команды Фарерских островов и Литвы. После трёх туров Турция занимает первое место в турнирной таблице группы, имея в активе девять очков. Люксембург (6) — на втором месте, Фарерские острова (3) — на третьем. Замыкает квартет Литва (0).
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