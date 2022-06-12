Видеообзор матча Лиги наций Англия — Италия

Вчера, 11 июня, на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Англии принимала своего соперника по Лиге А, группе 3 — национальную команду Италии. Команды сыграли вничью — 0:0.

Англия и Италия сыграли вничью в матче Лиги наций УЕФА

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Обслуживала встречу польская бригада арбитров, которую возглавлял Шимон Марциняк. Соперниками сборных Англии и Италии по группе 3 Лиги А являются национальные команды Германии и Венгрии.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.