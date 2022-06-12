Красивый гол дальним ударом — в видеообзоре матча Лиги наций Ирландия — Шотландия

Вчера, 11 июня, на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия) в рамках третьего тура Лиги наций сезона-2022/2024 сборная Ирландии принимала соперника по Лиге В, группе 1 – национальную команду Шотландии. Хозяева одержали разгромную победу – 3:0. Голы забивали Алан Браун, Трой Пэрротт и Майкл Обафеми.

Ирландия одержала разгромную победу над Шотландией в Лиге наций

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В другом матче Лиги наций встретились команды Лиги С, группы 1 – сборные Фарерских островов и Литвы. Встреча прошла на стадионе «Торсволлур» в Торсхавне (Фарерские острова) и завершилась победой хозяев – 2:1. У Литвы забил полузащитник Фёдор Черных. В составе сборной Фарер отличились защитник Вильормур Давидсен и полузащитник Якуп Андреасен.

Фареры одержали волевую победу над Литвой в Лиге наций