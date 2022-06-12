Жоан Лапорта: капитаны поступили по-барселонски, согласившись на снижение зарплат

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что капитаны каталонского клуба пошли на снижение зарплат.



Напомним, у «Барселоны» четыре капитана: футболисты Жерар Пике, Жорди Альба, Серхио Бускетс и Серхи Роберто.



«Капитаны поступили по-барселонски, согласившись на снижение зарплат. Мы всегда будем им благодарны. Этот жест был очень важным, и никто, кроме них, этого не сделал», — приводит слова Лапорты Marca.



«Барселона» в 38 матчах набрала 73 очка и заняла второе место в турнирной таблице испанской Примеры по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал мадридский «Реал» (86). «Сливочные» также стали победителями Лиги чемпионов УЕФА, одолев в финальном матче турнира «Ливерпуль» со счётом 1:0.