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Жоан Лапорта: капитаны поступили по-барселонски, согласившись на снижение зарплат

Жоан Лапорта: капитаны поступили по-барселонски, согласившись на снижение зарплат
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что капитаны каталонского клуба пошли на снижение зарплат.

Напомним, у «Барселоны» четыре капитана: футболисты Жерар Пике, Жорди Альба, Серхио Бускетс и Серхи Роберто.

«Капитаны поступили по-барселонски, согласившись на снижение зарплат. Мы всегда будем им благодарны. Этот жест был очень важным, и никто, кроме них, этого не сделал», — приводит слова Лапорты Marca.

«Барселона» в 38 матчах набрала 73 очка и заняла второе место в турнирной таблице испанской Примеры по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал мадридский «Реал» (86). «Сливочные» также стали победителями Лиги чемпионов УЕФА, одолев в финальном матче турнира «Ливерпуль» со счётом 1:0.

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