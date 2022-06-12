«Ливерпуль» заинтересован в 18-летнем крайнем защитнике «Абердина»

Фланговый защитник шотландского «Абердина» Кельвин Рэмси попал в сферу интересов английского «Ливерпуля». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, «Абердин» хочет выручить за 18-летнего игрока порядка € 10 млн. Мерсисайдский клуб уже направил «Абердину» официальное предложение о трансфере флангового защитника. Также в сообщении отмечается, что «Ливерпуль» практически согласовал условия личного контракта с потенциальным новичком.
Если продажа за сумму € 10 млн плюс бонусы состоится, она станет рекордной за всю историю шотландского клуба.
В минувшем сезоне Кельвин Рэмси провёл за «Абердин» 33 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость шотландского игрока в € 600 тыс.
- 12 июня 2022
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