За сборную Италии дебютировал защитник клуба Серии В, который раньше работал каменщиком

Защитник клуба Серии В «Фрозиноне» Федерико Гатти, права на которого принадлежат «Ювентусу», дебютировал за сборную Италии в матче Лиги наций со сборной Англии (0:0).
23-летний защитник за свою карьеру успел поиграть на самых разных уровнях итальянского футбола. В последние годы защитник последовательно поднимался на уровень выше, начав сезон-2019/2020 в Серии D, затем поднявшись в Серию С и наконец дошёл до Серии В. Во время игры в низших лигах Италии Гатти подрабатывал каменщиком. Только оказавшись в «Фрозиноне», Федерико сконцентрировался на футболе, после чего его заметили скауты «Ювентуса».
«Когда мне было 17 лет, мой отец остался безработным, поэтому я бросил школу, чтобы пойти на работу: я делал оконные рамы и каменную кладку. Так что вставал рано утром, отправлялся на подработки, а тренировался по вечерам.
На поле я никому не смотрю в лицо. Я так играл в низших лигах и играю так по сей день», — приводит слова Гатти Goal.
Федерико Гатти в матче со сборной Англии отыграл на поле все 90 минут и получил жёлтую карточку.
- 12 июня 2022
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