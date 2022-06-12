Tuttosport: «Ювентус» ведёт переговоры о переходе нападающего «Шахтёра» Нереса
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Нападающий донецкого «Шахтёра» Давид Нерес может продолжить карьеру в «Ювентусе». Итальянский клуб уже ведёт переговоры о переходе 25-летнего бразильского футболиста. Об этом сообщает Tuttosport.
По сведениям источника, подписать нападающего также планирует «Бенфика». В «Ювентусе» уверены в подписании Нереса по низкой цене из-за невозможности «Шахтёром» удержать своих легионеров в связи с мировой ситуацией.
Нерес перешёл в «Шахтёр» из «Аякса» в январе 2022 года. Футболист не успел дебютировать за новую команду. Соглашение между сторонами истекает в конце 2026-го.
Ранее сообщалось, что другой бразильский футболист «Шахтёра» — Додо — заинтересовал «Фиорентину», которая готова заплатить за переход 23-летнего игрока € 15 млн.
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