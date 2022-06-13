«Аталанта» может продать сразу 10 игроков, Миранчук входит в список

«Аталанта» готова распрощаться с рядом игроков клуба, сообщает Tuttoatalanta со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, клуб может продать сразу 10 игроков. В их число входит и российский полузащитник Алексей Миранчук. Также в список вошли Марио Пашалич, Маттео Пессина и Йосип Иличич.

По итогам прошлого сезона «Аталанта» заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года, куда перешёл из «Локомотива».

Напомним, в минувшем сезоне 26-летний Миранчук принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение российского футболиста с «Аталантой» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Миранчука оценивается порталом Transfermarkt в € 11 млн.