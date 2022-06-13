Де Йонг высказался о возможном переходе Левандовского в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о возможном переходе в клуб нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского.
«Он потрясающий игрок, один из лучших в мире. Его будущее в «Барселоне» зависит от него самого. Конечно, я бы хотел, чтобы Левандовски был в моей команде», — приводит слова де Йонга журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Также сообщалось об интересе к Левандовскому со стороны «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Напомним, 30 мая Левандовски сообщил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть немецкий клуб. В минувшем сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 50 голов и сделал семь результативных передач. Контракт поляка с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2023 года.
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