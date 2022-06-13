Видеообзор победы Испании над Чехией в матче Лиги наций
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Вчера, 12 июня, на стадионе «Ла Росаледа» в Малаге (Испания) в рамках четвёртого тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Испании принимала соперника по Лиге А, группе 2 – национальную команду Чехии. Хозяева одержали победу — 2:0.
Видеообзор. Лига наций, Лига А группа 2. Испания — Чехия:
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Счёт был открыт в первом тайме. На 24-й минуте отличился полузащитник Карлос Солер. На 75-й минуте нападающий сборной Испании Пабло Сарабия удвоил преимущество своей команды.
Соперниками сборных Испании и Чехии по Лиге А, группе 2 являются национальные команды Португалии и Швейцарии, которые также сыграли свой матч вчера (0:1).
Новость по темеИспания обыграла Чехию в матче четвёртого тура Лиги наций
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