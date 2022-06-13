Дубль Эрлинга Холанда — в видеообзоре матча Лиги наций Норвегия — Швеция

Вчера, 12 июня, на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия) в рамках четвёртого тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Норвегии принимала соперника по Лиге В, группе 4 – национальную команду Швеции. Хозяева одержали победу – 3:2.
Дубль Холанда помог Норвегии одолеть Швецию в Лиге наций
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Счёт был открыт в первом тайме. На 10-й минуте отличился норвежский нападающий Эрлинг Холанд, ему ассистировал Фредрик Бьёркан. На 54-й минуте Холанд реализовал пенальти в ворота шведов.
На 62-й минуте один мяч отыграл шведский полузащитник Эмиль Форсберг, голевой пас отдал Деян Кулушевски. На 77-й минуте забил нападающий сборной Норвегии Александр Сёрлот, результативную передачу оформил Холанд. В добавленное ко второму тайму время забил шведский форвард Виктор Дьёкереш.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
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