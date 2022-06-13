«Лучший игрок мира и Бензема». В «РБ Лейпциг» подшутили над форвардом «Реала»

«РБ Лейпциг» в своих социальных сетях опубликовал фотографию с тренировки сборной Франции, на которой полузащитник команды Кристофер Нкунку попал в кадр вместе с форвардом «Реала» Каримом Бензема.
«Лучший игрок мира прямо сейчас и Карим Бензема», — подписана фотография у «РБ Лейпциг».
Кристофер Нкунку был признан лучшим игроком Бундеслиги сезона-2021/2022. Он провёл за «РБ Лейпциг» 50 матчей во всех турнирах в минувшем сезоне, забил 35 голов и сделал 19 результативных передач. Ранее появлялась информация о том, что на 24-летнего французского футболиста претендуют «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и «Манчестер Юнайтед».
В сезоне-2021/2022 Карим Бензема выиграл в составе мадридского «Реала» испанскую Примеру, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. Французский форвард стал лучшим бомбардиром испанского чемпионата, забив 27 голов, и Лиги чемпионов, поразив ворота соперников 15 раз.
- 13 июня 2022
-
15:27
-
15:27
-
15:25
-
15:24
-
15:18
-
15:12
-
15:00
-
14:52
-
14:42
-
14:35
-
14:26
-
14:13
-
14:12
-
14:11
-
14:03
-
14:02
-
13:46
-
13:42
-
13:36
-
13:32
-
13:23
-
13:14
-
13:05
-
13:01
-
12:49
-
12:43
-
12:33
-
12:30
-
12:21
-
12:12
-
12:09
-
12:01
-
11:55
-
11:45
-
11:40