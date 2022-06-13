«Лучший игрок мира и Бензема». В «РБ Лейпциг» подшутили над форвардом «Реала»

«РБ Лейпциг» в своих социальных сетях опубликовал фотографию с тренировки сборной Франции, на которой полузащитник команды Кристофер Нкунку попал в кадр вместе с форвардом «Реала» Каримом Бензема.

«Лучший игрок мира прямо сейчас и Карим Бензема», — подписана фотография у «РБ Лейпциг».

Кристофер Нкунку был признан лучшим игроком Бундеслиги сезона-2021/2022. Он провёл за «РБ Лейпциг» 50 матчей во всех турнирах в минувшем сезоне, забил 35 голов и сделал 19 результативных передач. Ранее появлялась информация о том, что на 24-летнего французского футболиста претендуют «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2021/2022 Карим Бензема выиграл в составе мадридского «Реала» испанскую Примеру, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. Французский форвард стал лучшим бомбардиром испанского чемпионата, забив 27 голов, и Лиги чемпионов, поразив ворота соперников 15 раз.