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Правило пяти замен в футболе ввели на постоянной основе

Правило пяти замен в футболе ввели на постоянной основе
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил на постоянной основе правило, позволяющее командам проводить пять замен в течение матча. Ранее это правило было введено на фоне кадровой истощённости команд из-за пандемии коронавируса.

«После запроса ФИФА в мае 2020 года по защите благополучия игроков во время глобальной пандемии IFAB внесла временную правку в правила футбола. Эта правка позволяла использовать до пяти замен в ведущих национальных и международных соревнованиях. Позже это нововведение несколько раз продлевалось.

На сегодняшнем собрании IFAB приняла ряд рекомендаций и решительную поддержку всего футбольного сообщества, чтобы эта правка была внесена в правила футбола на постоянной основе. Также было принято решение увеличить максимальное количество игроков на замене с 12 до 15 на усмотрение организатора соревнований», — сообщает официальный сайт IFAB.

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