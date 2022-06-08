Новые правила игры будут протестированы во втором дивизионе Нидерландов в сезоне-2023/2024

Глава любительского футбола Нидерландов Ян Дирк Ван Дер Зи заявил, что Королевский футбольный союз Нидерландов планирует протестировать новые футбольные правила во втором дивизионе чемпионата страны начиная с сезона-2023/2024.

«Недавно официальные лица Королевского футбольного союза Нидерландов проинформировали УЕФА и ФИФА о том, что изменения в правилах игры тестировались в стране начиная с 2017 года на любительском уровне. Изменения, которые должны были сделать игру быстрее, честнее и привлекательнее для зрителя.

Теперь цель состоит в том, чтобы реализовать пилотный проект для второго дивизиона Нидерландов в сезоне-2023/2024. При этом корректировки будут проверены в консультации с клубами и советом Международной футбольной ассоциации (IFAB)», — приводит слова Ван Дер Зи Netherlands Postsen.

Предполагается, что в сезоне-2023/2024 во втором дивизионе Нидерландов можно будет вводить мяч из аута ногой, штрафные удары можно будет разыгрывать посредством дриблинга, жёлтая карточка будет считаться удалением на пять минут, а тренеры смогут использовать сколько угодно замен. Также по новым правилам матч будет длиться два тайма по 30 минут чистого игрового времени.