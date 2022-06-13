Марадишвили: однажды Вернблум сказал Тикнизяну, чтобы тот шёл в «Ашан» работать

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили рассказал об отношении старших футболистов к молодым игрокам в ЦСКА.



«Не то чтобы прямо была дедовщина в ЦСКА. Я попал на Алана Дзагоева, Кирилла Набабкина и Игоря Акинфеева. Бывало такое, что «душили» на тренировках, но не ужасно.



Было несколько историй, связанных с моим другом Наиром Тикнизяном. Несколько раз он оставался после тренировки со старшими — Алексей и Василий Березуцкий, ещё был с ними Понтус Вернблум. Однажды они попросили Тики делать подачи в штрафную площадь. У него раз не получилось, другой, третий. Вернблум тогда позвал переводчика и сказал: «Скажите ему, чтобы он шёл в «Ашан» работать». Такие ситуации тоже были, это очень смешно. Но такого я не пожелаю никому», — сказал Марадишвили в видео на YouTube-канале DASH.