Марадишвили: на месте Чалова я бы 100% перешёл в «Кристал Пэлас»

Полузащитник московского «Локомотива» Константин Марадишвили высказал своё мнение по поводу сорвавшегося трансфера Фёдора Чалова из ЦСКА в «Кристал Пэлас» в 2019 году. СМИ сообщали, что армейский клуб не отпустил своего форварда в АПЛ.

«Честно сказать, Федя Чалов — очень хороший игрок. На тот момент, когда его приглашали в «Кристал Пэлас», он провёл очень сильный сезон, забил 15 или 16 голов за сезон. Думаю, это был шаг вперёд — перейти в «Кристал Пэлас», клуб АПЛ. Но, к сожалению, не сложилось. Сейчас он снова бросил себе вызов, перешёл в хорошую швейцарскую команду и отлично там выступает.

Было ли риском переходить в «Кристал Пэлас», играющий от обороны? Это выбор игрока. Был бы я на его месте, я бы 100% ушёл в «Кристал Пэлас», это очень хороший вариант. Ты ведь не можешь знать заранее, какую игру будет ставить команда», — сказал Марадишвили в видео на YouTube-канале DASH.

Напомним, сейчас нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на правах аренды выступает за швейцарский «Базель».