Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дензелу Думфрису интересен переход в «МЮ» из-за Эрика тен Хага

Дензелу Думфрису интересен переход в «МЮ» из-за Эрика тен Хага
Комментарии

Защитник «Интера» Дензел Думфрис может рассмотреть вариант с переходом этим летом в «Манчестер Юнайтед» из-за фигуры нового главного тренера манчестерского клуба Эрика тен Хага. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Интер» не согласится расстаться с нидерландским защитником за сумму, меньшую чем € 30 млн. Отмечается, что сам Дензел Думфрис предпочитает остаться в итальянском клубе либо перейти в «Манчестер Юнайтед». В сообщении говорится, что нидерландского игрока вдохновляет работа с Эриком тен Хагом, а также то, что это поможет крайнему защитнику быстро адаптироваться в английской Премьер-лиге.

Первый и последний день работы в «Манчестер Юнайтед». На эти фото тренеров больно смотреть Первый и последний день работы в «Манчестер Юнайтед». На эти фото тренеров больно смотреть

В минувшем сезоне Дензел Думфрис провёл за «Интер» 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

Сколько зарплаты «Манчестер Юнайтед» сбросит одним махом. Цифры впечатляют! Сколько зарплаты «Манчестер Юнайтед» сбросит одним махом. Цифры впечатляют!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022