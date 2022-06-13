Дензелу Думфрису интересен переход в «МЮ» из-за Эрика тен Хага

Защитник «Интера» Дензел Думфрис может рассмотреть вариант с переходом этим летом в «Манчестер Юнайтед» из-за фигуры нового главного тренера манчестерского клуба Эрика тен Хага. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, «Интер» не согласится расстаться с нидерландским защитником за сумму, меньшую чем € 30 млн. Отмечается, что сам Дензел Думфрис предпочитает остаться в итальянском клубе либо перейти в «Манчестер Юнайтед». В сообщении говорится, что нидерландского игрока вдохновляет работа с Эриком тен Хагом, а также то, что это поможет крайнему защитнику быстро адаптироваться в английской Премьер-лиге.
В минувшем сезоне Дензел Думфрис провёл за «Интер» 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.
- 13 июня 2022
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