Кроос — о Марсело: я играл вместе с лучшим левым защитником в истории футбола
Поделиться
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался об уходе бразильского защитника Марсело из испанского клуба.
«Я могу сказать, что играл вместе с лучшим левым защитником в истории футбола», – написал Кроос в своих соцсетях.
Тони Кроос и Марсело вместе провели в клубе из Мадрида восемь сезонов и за это время сумели выиграть 16 трофеев. Сегодня, 13 июня, Марсело провёл прощальную пресс-конференцию по случаю ухода из «Реала». 34-летний бразильский футболист стал игроком «сливочных» в 2007 году. С тех пор защитник принял участие в 545 матчах во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 103 результативные передачи. Вместе с «Реалом» Марсело выиграл 25 трофеев. Это рекордный показатель в истории мадридского клуба.
Новость по теме«Реал» объявил об уходе Марсело
Комментарии
- 13 июня 2022
-
20:10
-
20:01
-
19:46
-
19:35
-
19:18
-
19:16
-
19:07
-
19:01
-
18:52
-
18:52
-
18:45
-
18:43
-
18:34
-
18:20
-
18:13
-
18:09
-
18:01
-
17:57
-
17:35
-
17:29
-
17:25
-
17:23
-
17:14
-
17:08
-
16:55
-
16:39
-
16:19
-
16:16
-
16:14
-
16:10
-
16:04
-
16:00
-
15:55
-
15:37
-
15:27
Партнерский контент