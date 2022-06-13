Кроос — о Марсело: я играл вместе с лучшим левым защитником в истории футбола

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался об уходе бразильского защитника Марсело из испанского клуба.

«Я могу сказать, что играл вместе с лучшим левым защитником в истории футбола», – написал Кроос в своих соцсетях.

Тони Кроос и Марсело вместе провели в клубе из Мадрида восемь сезонов и за это время сумели выиграть 16 трофеев. Сегодня, 13 июня, Марсело провёл прощальную пресс-конференцию по случаю ухода из «Реала». 34-летний бразильский футболист стал игроком «сливочных» в 2007 году. С тех пор защитник принял участие в 545 матчах во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 103 результативные передачи. Вместе с «Реалом» Марсело выиграл 25 трофеев. Это рекордный показатель в истории мадридского клуба.