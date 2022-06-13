Франция — Хорватия: Модрич открыл счёт
Поделиться
В матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Франции принимает национальную команду Хорватии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). К 6-й минуте счёт 1:0 в пользу хорватской национальной команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Франция — Хорватия.
На пятой минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич. Хорватский футболист успешно реализовал пенальти.
Соперниками сборных Франции и Хорватии по группе 1 Лиги А являются национальные команды Дании и Австрии. Лидером квартета является Дания, набравшая шесть очков. Австрия (4) — на втором месте, Хорватия (4) — третья. Замыкает таблицу Франция (2).
Комментарии
- 13 июня 2022
-
23:10
-
23:10
-
23:07
-
23:05
-
23:01
-
23:00
-
22:46
-
22:31
-
22:12
-
22:03
-
22:01
-
21:51
-
21:39
-
21:30
-
21:25
-
21:20
-
21:17
-
21:08
-
21:00
-
20:51
-
20:46
-
20:41
-
20:27
-
20:24
-
20:16
-
20:10
-
20:01
-
19:46
-
19:35
-
19:18
-
19:16
-
19:07
-
19:01
-
18:52
-
18:52
Партнерский контент