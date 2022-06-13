Франция — Хорватия: Модрич открыл счёт

В матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Франции принимает национальную команду Хорватии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). К 6-й минуте счёт 1:0 в пользу хорватской национальной команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Франция — Хорватия.

На пятой минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич. Хорватский футболист успешно реализовал пенальти.

Соперниками сборных Франции и Хорватии по группе 1 Лиги А являются национальные команды Дании и Австрии. Лидером квартета является Дания, набравшая шесть очков. Австрия (4) — на втором месте, Хорватия (4) — третья. Замыкает таблицу Франция (2).