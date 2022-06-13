Исландия и Израиль расписали результативную ничью в матче Лиги наций

Сегодня, 13 июня, на стадионе «Лаугардалсвёллур» в городе Рейкьявик (Исландия) состоялся матч 4-го тура Лиги наций в группе 2 Лиги B между Исландией и Израилем. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск. Встреча завершилась ничейным исходом – 2:2.
На 9-й минуте сборная Исландии открыла счёт в матче. Отличился Йоун Торстейнссон, ему ассистировал Даниэль Гретарссон. На 35-й минуте гол в свои ворота забил Даниэль Гретарссон. Однако на 60-й минуте Торир Йоханн Хельгасон вновь вывел исландскую сборную вперёд. Но на 65-й минуте игрок сборной Израиля Дор Перец снова сделал счёт равным. Голевой пас ему выполнил Элазар Даса.
Сборная Исландии набрала три очка и занимает второе место в турнирной таблице своей группы в Лиге наций. Национальная команда Израиля (5) располагается на первом месте в группе.
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