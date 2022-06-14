Сразу несколько основных игроков сборной Украины могут пропустить матч с Ирландией

64-летний наставник сборной Украины Александр Петраков высказался о ситуации с травмированными игроками перед встречей четвёртого тура Лиги наций с Ирландией, которая пройдёт в Польше.

«У Романа Яремчука повреждение — голеностоп, поедем делать МРТ. Посмотрим, что у него на самом деле. У Зубкова поднялась температура, его не будет на предматчевой тренировке. Вчера было столкновение Соболя с Поповым. Ездили зашивать голову. У Соболя фингал под глазом стал ещё красивее, но оба будут тренироваться.

Андрей Ярмоленко будет тренироваться, он сам попросил. Малиновский тоже был с температурой вчера.

Посмотрим, как он будет чувствовать себя. Вся команда переболела. В целом всё хорошо», — приводит слова Петракова с пресс-конференции Football.ua.

Украина разгромила Армению в матче Лиги наций УЕФА.

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Встреча Украина – Ирландия состоится сегодня, во вторник, 14 июня. Начало – 21:45 мск.